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«Интер Майами» представил новую форму, Месси выступил в качестве модели

«Интер Майами» представил новую форму, Месси выступил в качестве модели
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Американский футбольный клуб «Интер Майами» представил новую домашнюю форму от немецкого спортивного бренда adidas на 2025 и 2026 годы.

«От соревнований на беспрецедентном международном уровне в 2025 году до переезда на новый, современный стадион в Майами в 2026 году, это больше, чем просто смена обстановки, — это начало захватывающей новой эры для клуба. Новая форма олицетворяет страсть и энергию принятия этих возможностей, зная, что «Интер Майами» готов выйти на поле с лучшими и продолжать мечтать по-крупному», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

В 2025 году «Интер Майами» примет участие в МЛС, новом клубном чемпионате мира ФИФА, Лиге чемпионов КОНКАКАФ и Кубке лиг. А в 2026 году клуб ожидает переезд на новый стадион под названием «Майами Фридом Парк».

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