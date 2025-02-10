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«Дай бог, выиграем, мы в это верим». Чистяков — о борьбе за титул в РПЛ

«Дай бог, выиграем, мы в это верим». Чистяков — о борьбе за титул в РПЛ
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков верит, что сине-бело-голубые станут чемпионами России по итогам этого сезона. Отметим, что в мае 2025-го «Зениту» исполнится 100 лет.

«Дай бог, выиграем, мы в это верим. «Зенит» точно не стал слабее, это просто конкуренты прибавляют, поэтому такая плотность. Конечно, есть уверенность в победе в РПЛ», — приводит слова Чистякова ТАСС.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Локомотив» — пятый. На последних строчках турнирной таблицы расположились «Ахмат» и «Оренбург».

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