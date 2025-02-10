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Видео: потасовка игроков ПАОКа вместе с Оздоевым с фанатами АЕКа

Видео: потасовка игроков ПАОКа вместе с Оздоевым с фанатами АЕКа
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Футболисты ПАОКа, включая российского полузащитника Магомеда Оздоева, подрались с болельщиками афинского АЕКа после матча чемпионата Греции, который состоялся 2 февраля и завершился победой гостей со счётом 2:1. В Сети появилось видео данного инцидента.

Греция — Суперлига . 21-й тур
02 февраля 2025, воскресенье. 20:30 МСК
ПАОК
Салоники
Окончен
1 : 2
АЕК Афины
Афины
0:1 Ламела – 37'     0:2 Ламела – 47'     1:2 Баба – 52'    

Ранее сообщалось, что ПАОК дисквалифицировал Оздоева, а также других игроков греческого клуба: Тайсона, Томаша Кендзёру, Деяна Ловрена и Тарика Тиссудали. Также сообщалось, что по факту драки было заведено уголовное дело, по которому футболистам, а также некоторым членам технического персонала клуба могут грозить лишение свободы на срок от трёх месяцев и денежные штрафы.

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