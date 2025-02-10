Видео: потасовка игроков ПАОКа вместе с Оздоевым с фанатами АЕКа

Футболисты ПАОКа, включая российского полузащитника Магомеда Оздоева, подрались с болельщиками афинского АЕКа после матча чемпионата Греции, который состоялся 2 февраля и завершился победой гостей со счётом 2:1. В Сети появилось видео данного инцидента.

Ранее сообщалось, что ПАОК дисквалифицировал Оздоева, а также других игроков греческого клуба: Тайсона, Томаша Кендзёру, Деяна Ловрена и Тарика Тиссудали. Также сообщалось, что по факту драки было заведено уголовное дело, по которому футболистам, а также некоторым членам технического персонала клуба могут грозить лишение свободы на срок от трёх месяцев и денежные штрафы.