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Защитник Хуан Касерес отправляется на медосмотр перед трансфером в «Динамо»

Защитник Хуан Касерес отправляется на медосмотр перед трансфером в «Динамо»
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Парагвайский защитник «Лануса» Хуан Касерес вылетает на медосмотр перед трансфером в московское «Динамо». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Клубы только сейчас достигли полного соглашения по трансферу игрока, теперь для перехода всё готово», — добавил источник «Чемпионата».

Касересу 24 года, за аргентинский «Ланус» он выступает с января 2025-го. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость парагвайца в € 1 млн. Московское «Динамо» после 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона занимает четвёртое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка.

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