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Тренер «Наполи» Конте прокомментировал ничью с «Удинезе»

Тренер «Наполи» Конте прокомментировал ничью с «Удинезе»
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Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал потерю очков командой в матче 24-го тура итальянской Серии А с «Удинезе» (1:1).

Италия — Серия А . 24-й тур
09 февраля 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
1 : 1
Удинезе
Удине
1:0 Мактоминей – 37'     1:1 Эккеленкамп – 40'    

«Наша трудность заключалась в том, что мы не реализовали важные моменты, а затем позволили «Удинезе» сразу же вернуться в игру, выйдя вперёд. Может случиться так, что после 70 минут вы пытаетесь ввести немного свежей энергии, с другими характеристиками в атаке. Я старался использовать все пять замен, но мы не всегда можем ждать до 85-й минуты.

Жаль, потому что я думаю, что мы заслуживали большего, чем одно очко. Вторая половина матча медленно протекала, но в первой половине мы создали много моментов, мы контролировали игру, но если вы не реализуете эти возможности, то это вызовет проблемы.

«Удинезе» — очень физически сильная команда с несколькими действительно качественными игроками, которые, как я верю, скоро перейдут в большие клубы. Мы делали то, что делаем всегда, прессинговали высоко, но у них были такие игроки, которые доминируют в воздухе и всегда представляют угрозу», — приводит слова Конте Football Italia.

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