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«Васко да Гама» сделал предложение «Крыльям Советов» по переходу Гарре — Грова

«Васко да Гама» сделал предложение «Крыльям Советов» по переходу Гарре — Грова
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Бразильский клуб «Васко да Гама» сделал предложение по переходу аргентинского полузащитника «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре на правах аренды, сообщает журналист Герман Гарсия Грова на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, клуб из Бразилии готов заплатить € 500 тыс. за аренду игрока, а также включить опцию выкупа футболиста за € 4 млн. Отмечается, что самарцев данное предложение не устраивает. Руководство российского клуба хочет сделать опцию полноценного выкупа обязательной и увеличить её до € 4,5 млн.

24-летний Гарре в нынешнем сезоне принял участие в 18 матчах «Крыльев Советов» во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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