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«Не только Хвичи». Корнеев рассказал, кого не хватает «Наполи»

«Не только Хвичи». Корнеев рассказал, кого не хватает «Наполи»
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Бывший российский футболист Игорь Корнеев считает, что итальянский «Наполи» потерял от ухода нападающего Виктора Осимхена. По словам Корнеева, неаполитанцам также не хватает вингера Хвичи Кварацхелии, который этой зимой присоединился к «ПСЖ».

«Не только Хвичи не хватает, но и Осимхена. Это два человека, которые могли в любой ситуации штамповать голы. Пришёл Лукаку, но это более примитивный форвард, чем Осимхен. Осимхен уличный, хитрый парень, который всегда на острие — он более разноплановый», — заявил Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Кварацхелия перешёл в стан парижан в середине января. В первой половине сезона Кварацхелия сыграл 19 матчей во всех турнирах за «Наполи», в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

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