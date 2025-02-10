Корнюхин объяснил, что мешает «Ростову» добиваться высоких результатов

Бывший вратарь «Ростова» Евгений Корнюхин объяснил, что мешает южному клубу добиваться высоких результатов на внутренней футбольной арене. Ветеран уверен, что всё дело в финансах. У «Ростова» нет кризиса, просто клуб не имеет финансовой возможности наравне конкурировать с «Зенитом», «Динамо» и «Спартаком», считает Корнюхин.

«Многие говорят, что «Ростов» попал в кризис, но я не могу такого сказать. Карпин исходит из того, кто у него есть в обойме. Финансовая база клуба не позволяет добиваться высоких результатов. Одна из причин того, что «Ростов» является середняком, это отсутствие больших денег в клубе. По части комплектования состава команда не может тягаться с «Зенитом», «Спартаком» и «Динамо», — приводит слова Корнюхина Metaratings.

Напомним, на зимнюю паузу в сезоне «Ростов» ушёл на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ.