Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Реале Сосьедад» обозначили, почему не играет Захарян

В «Реале Сосьедад» обозначили, почему не играет Захарян
Комментарии

Пресс-служба испанского футбольного клуба «Реал Сосьедад» заявила, что российский полузащитник Арсен Захарян готов играть, однако из-за прошлых травм ему не хватает ритма и стабильности.

«Захарян в составе. Он готов играть, просто ему не хватает ритма и постоянства из-за предыдущих травм», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы «Реала Сосьедад» «РИА Новости Спорт».

Полузащитник Арсен Захарян в текущем сезоне сыграл в одном матче испанской Ла Лиги 2 февраля 2025 года, выйдя на замену на 12 минут и не отметившись результативными действиями. В сезоне-2023/2024 хавбек провёл за басков 40 матчей во всех турнирах, забил один гол и выполнил два ассиста. Ранее Захарян выступал за московское «Динамо».

Материалы по теме
«Реал Сосьедад» обыграл «Эспаньол» в Ла Лиге, Захарян остался в запасе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android