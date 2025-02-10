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Капитан «Зенита» высказался о предстоящем матче со «Спартаком» в финале Зимнего Кубка РПЛ

Капитан «Зенита» высказался о предстоящем матче со «Спартаком» в финале Зимнего Кубка РПЛ
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Защитник и капитан «Зенита» Дуглас Сантос высказался о предстоящем матче со «Спартаком». Команды встретятся в рамках финального матча Winline Зимнего Кубка РПЛ. Игра пройдёт завтра, 11 февраля, в Абу-Даби (как и весь турнир). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени. Сантос заявил, что «Зенит» будет настраиваться только на победу. Он отметил принципиальность матчей со «Спартаком».

Winline Зимний Кубок РПЛ . Финал
11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«С одной стороны, безусловно, это будет товарищеский и подготовительный матч, часть тренировочного процесса на сборах, но с другой, за играми с такими вывесками стоит гораздо больше, чем просто тренировка. В самих матчах с такими соперниками больше накала, эмоций, поэтому наша задача — продолжать прогрессировать, демонстрировать более качественный уровень футбола, уровень взаимопонимания, уровень подготовки. И, конечно, мы будем настраиваться только на победу в принципиальной игре. Даст бог, выйдем из неё победителями», — приводит слова Дугласа Сантоса официальный сайт сине-бело-голубых.

Напомним, «Зенит» ушёл на зимний перерыв РПЛ на второй строчке в турнирной таблице, опережая «Спартак», который идёт третьим, на два очка.

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