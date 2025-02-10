Капитан «Зенита» высказался о предстоящем матче со «Спартаком» в финале Зимнего Кубка РПЛ

Защитник и капитан «Зенита» Дуглас Сантос высказался о предстоящем матче со «Спартаком». Команды встретятся в рамках финального матча Winline Зимнего Кубка РПЛ. Игра пройдёт завтра, 11 февраля, в Абу-Даби (как и весь турнир). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени. Сантос заявил, что «Зенит» будет настраиваться только на победу. Он отметил принципиальность матчей со «Спартаком».

Winline Зимний Кубок РПЛ . Финал Winline Зимний Кубок РПЛ . Финал 11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК Спартак М Москва Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«С одной стороны, безусловно, это будет товарищеский и подготовительный матч, часть тренировочного процесса на сборах, но с другой, за играми с такими вывесками стоит гораздо больше, чем просто тренировка. В самих матчах с такими соперниками больше накала, эмоций, поэтому наша задача — продолжать прогрессировать, демонстрировать более качественный уровень футбола, уровень взаимопонимания, уровень подготовки. И, конечно, мы будем настраиваться только на победу в принципиальной игре. Даст бог, выйдем из неё победителями», — приводит слова Дугласа Сантоса официальный сайт сине-бело-голубых.

Напомним, «Зенит» ушёл на зимний перерыв РПЛ на второй строчке в турнирной таблице, опережая «Спартак», который идёт третьим, на два очка.