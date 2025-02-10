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Дуглас Сантос оценил звёздного новичка «Зенита» Луиса Энрике

Дуглас Сантос оценил звёздного новичка «Зенита» Луиса Энрике
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Защитник и капитан «Зенита» Дуглас Сантос высказался о звёздном новичке сине-бело-голубых Луисе Энрике. Бразильский вингер перебрался в Россию этой зимой из «Ботафого». По данным СМИ, сумма трансфера составила € 33 млн.

«Считаю, что он прогрессирует и с каждым разом прибавляет всё больше. Уверен, он принесёт ещё много пользы, потому что это очень качественный игрок, у которого очень большой потенциал. Надеюсь, он проявится в «Зените», — цитирует Сантоса пресс-служба «Зенита».

«Зенит» объявил о переходе бразильского нападающего 20 января. Контракт футболиста сборной Бразилии с санкт-петербургским клубом рассчитан на четыре года с опцией продления на один сезон. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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