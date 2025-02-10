«Кайрат» объявил о переходе 16-летнего Сатпаева в «Челси»

Алматинский «Кайрат» и лондонский «Челси» достигли соглашения о трансфере 16-летнего нападающего Дастана Сатпаева. Летом 2026 года, после достижения совершеннолетия, он официально присоединится к английскому клубу. До этого времени Сатпаев продолжит выступать за «Кайрат».

«Дастан родился в Алматы, в восьмилетнем возрасте поступил в академию «Кайрата», где прошёл все этапы подготовки. С первых дней он выделялся трудолюбием, дисциплиной и стремлением к совершенству.

Поздравляем Дастана с этим важнейшим шагом в карьере! Мы гордимся его достижениями и уверены, что впереди его ждут новые вершины!

Отдельная благодарность агентству ProSports Management Германа Ткаченко за содействие в организации трансфера», — говорится в заявлении клуба на официальной странице в VK.

В мае 2024 года, в возрасте 15 лет, Сатпаев стал самым молодым игроком в истории «Кайрата», дебютировав за основную команду.