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«Кайрат» объявил о переходе 16-летнего Сатпаева в «Челси»

«Кайрат» объявил о переходе 16-летнего Сатпаева в «Челси»
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Алматинский «Кайрат» и лондонский «Челси» достигли соглашения о трансфере 16-летнего нападающего Дастана Сатпаева. Летом 2026 года, после достижения совершеннолетия, он официально присоединится к английскому клубу. До этого времени Сатпаев продолжит выступать за «Кайрат».

«Дастан родился в Алматы, в восьмилетнем возрасте поступил в академию «Кайрата», где прошёл все этапы подготовки. С первых дней он выделялся трудолюбием, дисциплиной и стремлением к совершенству.

Поздравляем Дастана с этим важнейшим шагом в карьере! Мы гордимся его достижениями и уверены, что впереди его ждут новые вершины!

Отдельная благодарность агентству ProSports Management Германа Ткаченко за содействие в организации трансфера», — говорится в заявлении клуба на официальной странице в VK.

В мае 2024 года, в возрасте 15 лет, Сатпаев стал самым молодым игроком в истории «Кайрата», дебютировав за основную команду.

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