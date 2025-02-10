Голкипер махачкалинского «Динамо» Волк: не скажу, что Сафонов для меня ориентир

Вратарь «Динамо» Махачкала Давид Волк высказался о голкипере французского «ПСЖ» и сборной России по футболу Матвее Сафонове.

«Не скажу, что пример Матвея для меня именно ориентир. Но его трансфер — яркий показатель того, что, если ты будешь изо дня в день выкладываться, каждую игру стараться выглядеть достойно, можешь получить приглашение даже в такой клуб, как «ПСЖ», — приводит слова Волка «РБ Спорт».

Сафонов перешёл в «ПСЖ» из «Краснодара» минувшим летом. За этот период он принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в четырёх из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение голкипера с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.