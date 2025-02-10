Вингер «Манчестер Сити» Савио поделился ожиданиями от матча с «Реалом»

Нападающий «Манчестер Сити» Савио поделился ожиданиями от предстоящего матча с мадридским «Реалом» в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов. Встреча состоится 11 февраля.

«Как я уже говорил своей семье, я осуществлю мечту. Я всегда смотрел матч «Манчестер Сити» — «Реал» по телевизору, когда играл за «Атлетико Минейро», и теперь я могу быть здесь и проживать этот момент.

Бежать было некуда, были либо «Бавария», либо «Реал», две великие команды, и мы получили «Реал» Мадрид. Я разговаривал с Бернарду Силвой и даже с игроками «Реала», когда они были в составе сборной, и они говорили, что иногда из-за силы своей эмблемы, скажем, они проигрывают 0:2, 0:3 и игра ещё не окончена, они знают, что могут сделать то, что они сделали в последней кампании Лиги чемпионов, в любой момент — совершить камбэк в последние пять минут матча. Поэтому мы должны сохранять концентрацию и забивать голы, когда у нас появляется такая возможность, поскольку это тоже будет очень важно. Это урок, который я усвоил в «Жироне». Мы играли очень, очень хорошо, но не реализовали свои шансы, а когда им представилась возможность, они убили игру.

Мы должны были более убедительно выйти в следующий раунд и не оказаться в плей-офф с «Реалом». И стоит отметить, что «Реал», учитывая всю значимость его футболки, тоже не должен был участвовать в стыковых матчах, при всём уважении к другим командам. Поэтому нам нужно быть очень осторожными в этом отношении», — приводит слова Савио официальный сайт клуба.