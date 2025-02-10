«Ростов» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч Winline Зимнего Кубка РПЛ

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Сегодня, 10 февраля, состоится матч за пятое место на Winline Зимнем Кубке РПЛ, в котором встретятся московское «Динамо» и «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ). Встречу обслужит российская бригада арбитров, которую возглавит Иван Абросимов. Команды огласили стартовые составы на игру.

Стартовый состав «Ростова»: Одоевский, Мелёхин, Поярков, Вахания, Осипенко, Мохеби, Щетинин, Сутормин, Шанталий, Комаров, Голенков.

Стартовый состав «Динамо»: Лунёв, Даса, Скопинцев, Бителло, Гагнидзе, Кутицкий, Смелов, Фомин, Макаров, Боков, Гладышев.

Напомним, в турнире принимают участие московские «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, а также санкт-петербургский «Зенит», «Краснодар» и «Ростов». Обладателем Зимнего Кубка РПЛ в 2023 и 2024 годах становился московский «Спартак».