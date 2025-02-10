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В «Динамо» Мх рассказали, сколько игроков планируют приобрести до конца трансферного окна

В «Динамо» Мх рассказали, сколько игроков планируют приобрести до конца трансферного окна
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, сколько игроков клуб планирует приобрести до конца зимнего трансферного окна.

«Планируем ещё приобретения. Один или два человека до конца трансферного окна ещё будут. Что касается позиций, было бы некрасиво с моей стороны вносить какие-то нюансы в нашу работу», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» Махачкала находится на 11-м месте.

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