Глебов попал в заявку «Ростова» на фоне слухов о скором переходе в «Динамо»
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Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов попал в заявку жёлто-синих на матч Winline Зимнего Кубка РПЛ с «Динамо». Ранее сообщалось, что бело-голубые договариваются с «Ростовом» о переходе футболиста, а сам Глебов уже успел согласовать контракт с московским клубом.
Winline Зимний Кубок РПЛ . За 5-е место
10 февраля 2025, понедельник. 15:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
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Данилу Глебову 25 лет, за «Ростов» он выступает с 2019-го. В этом сезоне хавбек провёл 23 матча во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Его действующий контракт с «Ростовом» рассчитан до 2028 года.
Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского полузащитника в € 8 млн.
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