Глебов попал в заявку «Ростова» на фоне слухов о скором переходе в «Динамо»

Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов попал в заявку жёлто-синих на матч Winline Зимнего Кубка РПЛ с «Динамо». Ранее сообщалось, что бело-голубые договариваются с «Ростовом» о переходе футболиста, а сам Глебов уже успел согласовать контракт с московским клубом.

Данилу Глебову 25 лет, за «Ростов» он выступает с 2019-го. В этом сезоне хавбек провёл 23 матча во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Его действующий контракт с «Ростовом» рассчитан до 2028 года.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского полузащитника в € 8 млн.