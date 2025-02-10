«Динамо» хочет расторгнуть контракт с Дасой из-за перехода Касереса — источник

32-летнему израильскому защитнику «Динамо» Эли Дасе была предложена компенсация до конца текущего соглашения за разрыв договора из-за предстоящего перехода в команду парагвайца Хуана Касереса из «Лануса». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, руководство клуба хочет расстаться с легионером в связи с тем, что в «Динамо» заняты все слоты для недоморощенных игроков. Сообщается, что месяц назад Даса уже отверг предложение о расторжении контракта. Отмечается, что с приходом конкурента Эли может изменить своё решение.

Действующее трудовое соглашение игрока сборной Израиля с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года.