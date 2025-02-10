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Дуглас Сантос высказался о физических кондициях «Зенита» на зимних сборах

Дуглас Сантос высказался о физических кондициях «Зенита» на зимних сборах
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Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался о физических кондициях футболистов санкт-петербургского клуба на зимних сборах. Он считает, что уже сейчас игроки сине-бело-голубых должны быть готовы проводить на поле полный матч.

«Мы все понимаем, что сейчас находимся в конце первого месяца предсезонной подготовки и, конечно, каждому из нас важно оценить свой личный физический уровень, необходимо понять, насколько тело и организм готовы проводить на поле 90 минут, насколько они готовы справляться с нагрузками, с этой высокой интенсивностью и требованиями, которые есть в полноценном матче. Будем надеяться, что наших сил и энергии хватит, потому что сейчас — тот момент, когда от нас требуется быть уже практически готовыми проводить на поле все 90 минут», — цитирует Сантоса пресс-служба «Зенита».

Напомним, на момент зимней паузы «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Сейчас сине-бело-голубые участвуют в Зимнем Кубке РПЛ. Команда Сергея Семака вышла в финал турнира, где сыграет со «Спартаком» 11 февраля.

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