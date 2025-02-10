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Давид Волк: не хочу вести себя так, как Эмилиано Мартинес

Давид Волк: не хочу вести себя так, как Эмилиано Мартинес
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Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк высказался о психологическом влиянии голкиперов на соперников. Он признался, что не хочет себя вести как голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес, который пытался выводить соперников из себя. При этом Волк отметил, что методы Мартинеса могут влиять на результат того или иного матча.

— Высказывались про Эмилиано Мартинеса и его свойство психологически воздействовать на соперника. Но он делает это очень жёстко. Смогли бы как Мартинес или это перегиб, не по-людски?
— Я не считаю, что он ведёт себя не по-людски и переходит какие-то грани. Просто мне это не совсем подходит. Я не хочу себя вести таким образом. Но его способ давления на соперника — очень хороший вариант, чтобы выиграть в той или иной ситуации, — приводит слова Волка «РБ Спорт».

Напомним, Эмилиано Мартинес запомнился эпатажным поведением во время ЧМ-2022, который стал победным для сборной Аргентины. Голкипер «троллил» соперников прямо во время матчей. Многие критиковали его за неуважение к другим футболистам.

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