Вратарь махачкалинского «Динамо» Волк рассказал, что запрещено в раздевалке команды

Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк заявил, что в раздевалке команды запрещено использование музыки. По словам Волка, с религиозной точки зрения слушать музыку в махачкалинском «Динамо» запрещено.

— Говорили, что в раздевалке «Динамо» совсем не играет музыка и что поддерживаете это — хочешь слушать, надевай наушники. Предположим, переходите в будущем в топ-клуб, а там перед матчем приходит бразилец с колонкой и на всю катушку врубает свою самбу. Скажете выключить?

— Для меня это не сильно принципиально. Это всё абсолютно неважные вещи. Если ты правда готов, тебе ничто не должно мешать — ни громкая музыка, ни чьи-то разговоры, чьё-то веселье. Но в «Динамо» музыки в раздевалке вообще нет, с религиозной точки зрения это запрещено, — приводит слова Волка «РБ Спорт».

Волк выступает в составе махачкалинского клуба с января 2023 года. За этот период он принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в 20 из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.