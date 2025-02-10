Защитник «Зенита» Дуглас Сантос заявил о желании забивать голы перед матчем со «Спартаком»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос заявил о желании забивать голы перед матчем Winline Зимнего Кубка со «Спартаком». Он заявил, что продолжит делать акцент на обороне, но если предоставится шанс забить — сделает для этого всё возможное. Также бразилец подчеркнул, что ему было приятно отметиться забитым мячом в недавнем контрольном матче с ПФК ЦСКА. Игра петербуржцев и армейцев завершилась со счётом 2:2, а в серии пенальти оказался сильнее «Зенит» — 4:1.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Финал Winline Зимний Кубок РПЛ . Финал 11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК Спартак М Москва Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Совершенно точно я продолжу стараться выполнять по максимуму свои основные обязанности, обязанности по игре в защите. Но если игра будет складываться так, что появится возможность поддержать полузащиту или нападение и помочь забить мяч, сделаю для этого всё возможное. А со своей стороны ещё раз скажу, что было очень приятно забить такой красивый мяч в недавней товарищеской игре. Буду продолжать в том же духе», — приводит слова Дугласа Сантоса официальный сайт «Зенита».

Напомним, матч «Зенита» со «Спартаком» состоится завтра, 11 февраля, в Абу-Даби. Стартовый свисток — в 19:30 мск.