Тренер «Наполи» Конте ответил на вопрос о борьбе клуба за скудетто

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте после матча 24-го тура итальянской Серии А с «Удинезе» (1:1) ответил на вопрос о борьбе за скудетто.

«Нам нужно смотреть только на свой прогресс. Это была упущенная возможность обеспечить себе место в Европе, но даже в этом случае ничья с «Удинезе» — это не повод для смущения.

Мы не должны путать реальность с тем, что мы делаем сейчас, что действительно необыкновенно. Поверьте мне, это необыкновенно. Сегодня ребята ушли с поля истощёнными, они отдали все силы, чтобы одержать победу. Это была наша девятая игра без поражений, так что поверьте мне от всего сердца, когда я говорю, что это невероятно», — приводит слова Конте Football Italia.

Турнирную таблицу итальянской Серии А сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», набравший 55 очков за 24 матча. На второй строчке располагается миланский «Интер», заработавший 51 очко с игрой в запасе. Третье место с 50 очками после 24 встреч занимает «Аталанта».