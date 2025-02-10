«Уфа» ведёт переговоры о разрешении конфликта с Харлачёвым, несмотря на его опровержение

«Уфа» ведёт переговоры о разрешении конфликта с бывшим главным тренером Евгением Харлачёвым. Ранее 51-летний специалист сообщил, что его отстранили от работы с основной командой после назначения Омари Тетрадзе. Позже появилась информация о том, что клуб пытается урегулировать конфликт, но Харлачёв публично опроверг эту информацию.

«На данный момент с Евгением Харлачёвым ведутся переговоры о мирном урегулировании конфликта», — сообщили в пресс-службе «Уфы» корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

Ранее телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым» сообщил, что в «Уфе» приняли решение расстаться с Харлачёвым без судебной тяжбы после того, как юристы 51-летнего специалиста подали претензию к клубу. Подчёркивалось, что Харлачёву поэтапно выплатят всю сумму до завершения контракта.