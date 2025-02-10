Капитан «Зенита» высказался об адаптации Луиса Энрике в команде

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос высказался об адаптации вингера Луиса Энрике в петербургском клубе. Он рассказал, что пытается помогать молодому новичку сине-бело-голубых с адаптацией.

«Самое главное — что мы постоянно с ним общаемся. Я спрашиваю у него, всё ли в порядке, чувствует ли он себя как дома, нужна ли ему какая-то помощь. Это очень важное ощущение на первом этапе. И чем быстрее игрок почувствует себя своим в новой команде, как только он включится в процесс на максимум, он тут же начнёт отдавать всё лучшее, что в нём есть. Я знаю, что он уже нашёл жильё в Петербурге, это важно, потому что это город, в котором он будет жить и работать», — цитирует Сантоса пресс-служба «Зенита».

Напомним, санкт-петербургский клуб объявил о переходе бразильского нападающего 20 января. Контракт футболиста сборной Бразилии с санкт-петербургским клубом рассчитан на четыре года с опцией продления на один сезон. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.