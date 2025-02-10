Тедеев рассказал, что хотел пригласить Хусанова в «Аланию» до его переезда в Европу

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев, ранее возглавлявший «Аланию», рассказал, что хотел пригласить во владикавказский клуб защитника «Манчестер Сити» и сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова.

«У меня перед глазами прекрасный пример, как Анатолий Юревич смог в «Энергетике‑БГУ» подготовить правильного центрального защитника — Хусанова. Теперь парень в «Манчестер Сити». А я его, кстати, хотел брать в «Аланию». Первый раз увидел его очень давно, и тогда сразу сказал, что мне такой игрок пригодился бы. Правда, я немножко ошибся, сказав, что растёт будущий Вирджил ван Дейк.

Тот уровень игроков, который сейчас есть в Узбекистане, хотелось бы увидеть в России. Очень хочется, чтобы в России были сильные центральные защитники примерно такого возраста, где‑то 2004 года рождения. Считаю, что нам этого явно не хватает, особенно в нашей академии. Если будем внимательнее к этому относиться, они будут появляться», — приводит слова Тедеева «Матч ТВ».

Хусанов перешёл в «Манчестер Сити» в минувшем январе из французского «Ланса». Защитник дебютировал за «горожан» в матче 23-го тура чемпионата Англии с «Челси» (3:1). В своей второй игре за клуб с «Лейтон Ориент» узбекский футболист забил свой первый гол в составе «горожан».

Действующее трудовое соглашение Хусанова с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.