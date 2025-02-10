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Вратарь «Ротора» Чагров заявил, что РПЛ нужно расширить до 18 команд

Вратарь «Ротора» Чагров заявил, что РПЛ нужно расширить до 18 команд
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Голкипер «Ротора» Никита Чагров полагает, что в Российской Премьер-Лиге должно выступать 18 команд. Сейчас высший российский дивизион представляют 16 клубов.

– В РПЛ есть недовольство, что сразу четыре команды из 16 в обмене с Первой лигой. Как вы считаете, нынешняя система справедлива?
– Я бы начал с того, что расширил РПЛ на пару команд.

– Почему? Это непопулярное мнение.
– Я считаю, что у нас достаточно команд, которые могли бы спокойно выступать в РПЛ не только по спортивному принципу, но и по инфраструктуре. Как, например, наш «Ротор», — приводит слова Чагрова «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Локомотив» — пятый. На последних строчках турнирной таблицы расположились «Ахмат» и «Оренбург».

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