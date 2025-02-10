Червиченко: Роналду должен радоваться, что его пустят в Россию на летний турнир

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мыслями о возможном приезде нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду в Россию.

«У Роналду есть контракт с «Аль-Насром», поэтому если ему скажут приехать на турнир в Россию, он должен приехать. Конечно, он может «включить дурачка» и отказаться приезжать. Но мне лично всё равно, приедет Роналду в Россию или нет. Это что, инопланетянин? Мы будто не видели его здесь, когда он играл за сборную Португалии. С нашей стороны слишком много радостных эмоций от возможного приезда Роналду в Россию. Это он должен радоваться, что его пустят к нам», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.