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Магомед Оздоев номинирован на звание лучшего игрока ПАОКа в январе

Магомед Оздоев номинирован на звание лучшего игрока ПАОКа в январе
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Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев номинирован на звание лучшего игрока января команды, сообщает официальный сайт клуба. Помимо Оздоева, в номинацию попали польский защитник Томаш Кендзёра и хорватский вратарь Доминик Котарски.

В январе Оздоев провёл шесть матчей в составе ПАОКа во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу и получил одну жёлтую карточку.

Магомед Оздоев пополнил состав греческой команды в 2023 году. В текущем сезоне россиянин принял участие в 33 матчах во всех турнирах, забил два гола и записал на свой счёт две результативные передачи. До переезда в Грецию Оздоев выступал за турецкий «Фатих Карагюмрюк», а также за «Зенит», «Рубин», «Терек» и «Локомотив».

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