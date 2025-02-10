«Ростов» — «Динамо»: Голенков вывел жёлто-синих вперёд на первых минутах матча

В эти минуты проходит матч за пятое место на Winline Зимнем Кубке РПЛ, в котором встречаются московское «Динамо» и «Ростов». Игру принимает стадион «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ). Встречу обслуживает российская бригада арбитров, которую возглавляет Иван Абросимов.
Счёт в матче был открыт уже на первых минутах. Автором гола стал нападающий «Ростова» Егор Голенков, который сумел сориентироваться в чужой штрафной и отправить мяч в сетку ворот динамовцев.
Напомним, в турнире принимают участие московские «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, а также санкт-петербургский «Зенит», «Краснодар» и «Ростов». По формату турнира команды разделены на две группы. Сначала каждая команда сыграет с каждой в группе, далее — матчи за пятое и третье места. Решающая встреча турнира состоится 11 февраля, в финале сыграют победители групп. Обладателем Зимнего Кубка РПЛ в 2023 и 2024 годах становился московский «Спартак».
- 10 февраля 2025
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