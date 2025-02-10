Пименов: приезд Роналду в Россию пойдёт только в плюс — нам нужны международные матчи

Бывший футболист московских «Динамо» и «Локомотива» Руслан Пименов высказался о готовности «Аль-Насра» приехать на турнир в Россию, о чём ранее сообщил коммерческий директор саудовского клуба Жорди Дюранте. Напомним, в составе «Аль-Насра» выступает нападающий Криштиану Роналду.

«Нам нужны международные матчи, поэтому возможный приезд «Аль-Насра» с Роналду на Братский кубок пойдёт только в плюс», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн. На текущий момент Роналду забил 924 гола за карьеру, из которых 789 — на клубном уровне и ещё 135 — в составе португальской национальной команды.