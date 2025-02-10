Магомед Оздоев прокомментировал потасовку с фанатами АЕКа

Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев прокомментировал инцидент с потасовкой с болельщиками афинского АЕКа после матча чемпионата Греции, который состоялся 2 февраля и завершился победой гостей со счётом 2:1.

«Всё началось с того, что после игры к нам в раздевалку зашёл президент АЕКа — Асланидис. Начал оскорбительно высказываться в адрес нашего тренера. Все были заведённые, но драться с ним никто не стал. Из раздевалки его вывела полиция.

Уже на подземной парковке при выезде со стадиона нас поджидали фанаты АЕКа. Они размахивали баннерами и показывали средние пальцы. Наш автобус остановился. Из него вышел Луческу, а за ним и вся команда. Однако никакой драки не было, никто никого не бил. История высосана из пальца. Единственное, нас полицейские отталкивали от фанатов щитами, чтобы мы скорее вернулись в автобус. На этом всё закончилось. Мы сели и уехали.

В начале февраля за три-четыре дня до матча с ОФИ начальник команды вызвал меня, Тайсона, Кендзёру и Ловрена. Сказал, что против нас возбудил дело Гражданский суд. За день до встречи объявили, что нас отстранили на 10 дней от спортивных мероприятий.

Все клубы лиги, кроме АЕКа, потребовали отменить наказание, так как спортивный суд давно закрыл дело. Пока что нам не выдвинули обвинений, идёт расследование. Юристы ПАОКа сказали, что нам ничего не грозит, так как с фанатами мы не дрались», — приводит слова Оздоева журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что ПАОК дисквалифицировал Оздоева, а также других игроков греческого клуба: Тайсона, Томаша Кендзёру, Деяна Ловрена и Тарика Тиссудали. Также сообщалось, что по факту драки было заведено уголовное дело, по которому футболистам, а также некоторым членам технического персонала клуба могут грозить лишение свободы на срок от трёх месяцев и денежные штрафы.