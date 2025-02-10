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«Ростов» — «Динамо»: Мохеби удвоил преимущество жёлто-синих

«Ростов» — «Динамо»: Мохеби удвоил преимущество жёлто-синих
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В эти минуты проходит матч за пятое место на Winline Зимнем Кубке РПЛ, в котором встречаются московское «Динамо» и «Ростов». Игру принимает стадион «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ). Встречу обслуживает российская бригада арбитров, которую возглавляет Иван Абросимов.

Winline Зимний Кубок РПЛ . За 5-е место
10 февраля 2025, понедельник. 15:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
2-й тайм
4 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Голенков – 7'     2:0 Мохеби – 33'     3:0 Голенков – 45+1'     4:0 Роналдо – 50'    

Счёт в матче был открыт уже на первых минутах, автором гола стал нападающий «Ростова» Егор Голенков, который сумел сориентироваться в чужой штрафной и отправить мяч в сетку ворот динамовцев. В середине первого тайма Мохаммад Мохеби забил второй мяч ростовчан, ассистировал ему Голенков.

Напомним, в турнире принимают участие московские «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, а также санкт-петербургский «Зенит», «Краснодар» и «Ростов». По формату турнира команды разделены на две группы. Сначала каждая команда сыграет с каждой в группе, далее — матчи за пятое и третье места. Решающая встреча турнира состоится 11 февраля, в финале сыграют победители групп. Обладателем Зимнего Кубка РПЛ в 2023 и 2024 годах становился московский «Спартак».

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