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Пилипчук: хочу пожелать «Спартаку» в мае стать чемпионом России

Пилипчук: хочу пожелать «Спартаку» в мае стать чемпионом России
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Главный тренер «Челябинска» Роман Пилипчук пожелал московскому «Спартаку» выиграть Российскую Премьер-Лигу по итогам нынешнего сезона. Ранее Пилипчук был частью тренерского штаба красно-белых.

«Хочу пожелать «Спартаку» в мае стать чемпионом России и порадовать всех болельщиков. Мы знаем, что у команды их миллионы по всей стране», — приводит слова Пилипчука «Матч ТВ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Локомотив» — пятый. На последних строчках турнирной таблицы расположились «Ахмат» и «Оренбург».

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