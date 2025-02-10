«Локомотив» не смог договориться о трансфере нападающего Йовелича

«Локомотив» вёл переговоры по трансферу форварда «Канзас Сити» Деяна Йовелича. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Клуб хотел подписать форварда, но игрок решил остаться в США.

Йовеличу 25 лет, за «Канзас Сити» он выступает с 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость сербского нападающего в € 6,5 млн.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Локомотив» — пятый. На последних строчках турнирной таблицы расположились «Ахмат» и «Оренбург».