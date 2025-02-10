Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рубин» запросил у «Локомотива» свыше € 10 млн за Даку

«Рубин» запросил у «Локомотива» свыше € 10 млн за Даку
Комментарии

«Локомотив» снова предпринял попытку подписать форварда казанского «Рубина» Мирлинда Даку. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Локомотив» вновь обратился к казанцам на предмет перехода, но «Рубин» запросил за игрока больше € 10 млн, после чего москвичи вышли из переговоров.

В нынешнем сезоне Даку сыграл за «Рубин» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 7 млн.

Материалы по теме
Эксклюзив
В «Рубине» сообщили, что клуб не получал официальных предложений о трансфере Даку
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android