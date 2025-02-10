Пименов: чемпионство покажет, оправданы ли траты «Зенита» и «Спартака» зимой

Известный российский экс-футболист Руслан Пименов ответил на вопрос об оправданности больших трат «Зенита» и «Спартака» на легионеров в условиях международного отстранения. Он считает, что судьба чемпионского титула и позволит оценить, насколько были оправданы трансферы.

«Конечный результат покажет, оправданы ли огромные траты «Зенита» и «Спартака» на трансферы в зимнее трансферное окно. А конечным результатом будет чемпионство», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Зенит» этой зимой оформил трансфер, который вошёл в десятку самых дорогих январских переходов Европы. Клуб подписал Луиса Энрике из «Ботафого». Сумма трансфера оценивается в € 33 млн.