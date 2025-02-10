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Наумов: контракт Сатпаева с «Челси» пока ни о чём не говорит, Пиняев тоже ездил в «МЮ»

Наумов: контракт Сатпаева с «Челси» пока ни о чём не говорит, Пиняев тоже ездил в «МЮ»
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на переход Дастана Сатпаева в «Челси». Ранее сегодня стало известно, что алма-атинский «Кайрат» и лондонский «Челси» достигли соглашения о трансфере 16-летнего нападающего. Летом 2026 года, после достижения совершеннолетия, он официально присоединится к английскому клубу.

«Что касается перехода Сатпаева в «Челси», английские клубы частенько приглашают таких малоизвестных, но молодых футболистов. К примеру, наш Пиняев тоже ездил в «Манчестер Юнайтед» на стажировку. Но контракт Сатпаева с «Челси» пока ни о чём не говорит. Когда он попадёт в основу, его могут отдать в аренду. Но сейчас селекционеры английской команды работают на перспективу. Всё равно трансфер Сатпаева в АПЛ — это хорошо для парня и для Казахстана. Здорово, что воспитанник казахстанского футбола будет играть в Англии», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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