Защитник «Зенита» Чистяков: уход Клаудиньо повлиял на команду

Футболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался об уходе хавбека Клаудиньо в «Аль-Садд». Напомним, «Зенит» объявил о переходе Клаудиньо в катарский «Аль-Садд» 22 января.

«Конечно, уход Клаудиньо повлиял на команду, но такое бывает в футболе, нам нужно сейчас думать о том, кого наигрывать на его позицию. Я верю, что и Максим Глушенков справится с этим, нужно смотреть вперёд», — приводит слова Чистякова ТАСС.

Клаудиньо выступал за санкт-петербургский клуб с 2021 года. За это время бразилец принял участие в 121 матче, забил 21 гол и отдал 31 результативную передачу. Вместе с сине-бело-голубыми футболист трижды становился чемпионом России, три раза — победителем Суперкубка и однажды — обладателем Кубка страны.