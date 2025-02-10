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Селекционер Стипиди подверг критике трансфер Ливая Гарсии в «Спартак»

Селекционер Стипиди подверг критике трансфер Ливая Гарсии в «Спартак»
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Футбольный селекционер и функционер Павел Стипиди высказался о переходе в «Спартак» нападающего Ливая Гарсии из афинского АЕКа.

«Для АЕКа большой успех, что он продал за € 23 млн отнюдь не лучшего бомбардира чемпионата. Поверьте, из тех же «Олимпиакоса» и ПАОКа можно было бы приобрести футболистов более высокого уровня. Или если бы «Спартак» подписал греческого нападающего Павлидиса из «Бенфики», я бы сказал, что это классно. Вы можете себе представить, чтобы «Реал» купил неяркого или несильного игрока? А «Спартак» приобрёл такого», — приводит слова Стипиди «Евро-Футбол.Ру».

Красно-белые объявили о переходе 27-летнего форварда из греческого АЕКа 7 февраля. Действующее трудовое соглашение Гарсии с московским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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