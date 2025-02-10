«Ростов» — «Динамо»: бело-голубые пропустили четвёртый гол от жёлто-синих
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В эти минуты проходит матч за пятое место на Winline Зимнем Кубке РПЛ, в котором встречаются московское «Динамо» и «Ростов». Игру принимает стадион «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ). Встречу обслуживает российская бригада арбитров, которую возглавляет Иван Абросимов.
Winline Зимний Кубок РПЛ . За 5-е место
10 февраля 2025, понедельник. 15:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
2-й тайм
4 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Голенков – 7' 2:0 Мохеби – 33' 3:0 Голенков – 45+1' 4:0 Роналдо – 50'
Счёт в матче был открыт уже на первых минутах, автором гола стал нападающий «Ростова» Егор Голенков, который сумел сориентироваться в чужой штрафной и отправить мяч в сетку ворот динамовцев. В середине первого тайма Мохаммед Мохеби забил второй мяч ростовчан, ассистировал ему Голенков. Под занавес первой половины встречи Егор Голенков оформил дубль.
В самом начале второго тайма «Ростов» забил ещё раз. Отличился нападающий Роналдо.
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