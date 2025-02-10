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Рапопорт: Кержаков ещё хочет играть, тренером всегда успеет стать

Рапопорт: Кержаков ещё хочет играть, тренером всегда успеет стать
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Ветеран «Зенита», а ныне тренер детско-юношеской команды СШОР Борис Рапопорт высказался о возможной тренерской работе Михаила Кержакова в детском футболе. Он признался, что был бы рад видеть опытного голкипера в ряду своих коллег. Однако Рапопорт отметил, что Кержаков ещё хочет поиграть на профессиональном уровне. Он поддерживает данное желание Михаила.

«Когда Миша закончит карьеру и захочет прийти к нам в школу, для нас это будет большим подспорьем. Миша — наш человек, мы его уважаем. Но, кажется, он ещё играть хочет. Думаю, у него такое желание есть. Я всегда такое поддерживаю. Если по состоянию здоровья можешь играть, то надо играть. Тренером всегда успеешь стать. Честно скажу, у меня к Мише искренние симпатии», — приводит слова Рапопорта «Спорт День за Днем».

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