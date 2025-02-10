«На асфальте написали: «Лжецы». Чагров рассказал, как в Исландии относятся к России

Вратарь «Ротора» Никита Чагров рассказал, как в Исландии относятся к России. В 2022 году голкипер имел опыт игры за клуб «Кордренгир», выступающий во втором дивизионе исландского чемпионата. По словам футболиста, никакого особого хейта в сторону России он не замечал. Но однажды перед российским посольством увидел надпись краской на асфальте: «Лжецы».

«С кем я общался, им была интересна сама ситуация, но никакого хейта в сторону России с их стороны не было. Мне приходилось ездить в российское посольство, брать справки для получения вида на жительство. У нашего посольства на асфальте красной краской было написано: «Лжецы». Это единственное, что я видел. А в целом люди очень позитивно относились. Ничего не высказывали», — приводит слова Чагрова «РБ Спорт».

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных футбольных турниров из-за политической ситуации в мире.