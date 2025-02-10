В ЦСКА выступили с заявлением на фоне трансферных слухов о Лорране и Алеррандо

Пресс-атташе ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо выступил с заявлением на фоне трансферных слухов о том, что армейцы близки к подписанию бразильцев Лоррана и Алеррандо.

«Конечно, мы видим, что каждый день в бразильских СМИ появляются разные трансферные слухи даже в самых мелких подробностях. И понимаем, что наши болельщики эту информацию читают и анализируют. И когда другой нет, а тема актуальна, иначе не бывает. И пойди разбери, что там правда, а что нет. К сожалению, мы не можем помешать этому «реалити-шоу», ведь как бы клуб ни был открыт, любой официальный комментарий может повлиять на ход переговоров. Надеемся, что вы это понимаете и принимаете.

Что можно сказать сейчас: Евгений Шевелев и Эдуард Безуглов действительно находятся в Бразилии. И мы ждём разрешения финальных вопросов в ближайшие дни. Да, многие процессы сложные, небыстрые и требуют досконального подхода. Мы просим вас запастись терпением и хотя бы в ближайшие дни не обращать внимания на «инсайды» в СМИ. Как только будет наступать ясность по разным вопросам, мы сразу поделимся необходимой информацией», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.

В сезоне-2024 Алеррандро на правах аренды играл за «Виторию», в которой в 34 матчах отметился 15 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 4 млн.

В сезоне-2024 Лорран сыграл за «Фламенго» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 18-летнего футболиста составляет € 12 млн.