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Экс-тренер сборной России Фабио Капелло: вижу в Клоппе и Гасперини себя

Экс-тренер сборной России Фабио Капелло: вижу в Клоппе и Гасперини себя
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Известный итальянский тренер Фабио Капелло считает, что бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп и наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини наиболее похожи на него по профессиональными характеристикам.

«В каком сегодняшнем тренере я вижу себя? Среди иностранных назову Клоппа. В Италии, безусловно, Гасперини, и также с точки зрения идей. Я согласен почти со всеми его решениями», — приводит слова Капелло журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

За время своей тренерской карьеры Фабио Капелло успел поработать в «Милане», «Реале», «Роме», «Ювентусе», сборных Англии и России, а также в китайском клубе «Цзянсу Сунин».

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