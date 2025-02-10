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«У меня есть потенциал». Дзюба заявил, что хотел бы сняться в кино

«У меня есть потенциал». Дзюба заявил, что хотел бы сняться в кино
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Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба рассказал в новом выпуске шоу «Дежурный по Кинопоиску», что хотел бы принять участие в съёмках фильма. По словам футболиста, у него есть потенциал для роли актёра.

«Мне кажется, что кому-то это дано с рождения, кому-то даётся постепенно. Но я думаю, что смогу, если буду работать с правильными людьми, которые сумеют меня направлять. Считаю, у меня есть потенциал», — сказал Дзюба.

В нынешнем сезоне Артём Дзюба сыграл за тольяттинский клуб 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение российского игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. По информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 36-летнего футболиста составляет € 2 млн.

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