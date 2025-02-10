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ЦСКА — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча Winline Зимнего Кубка РПЛ начнётся в 19:30 мск

ЦСКА — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча Winline Зимнего Кубка РПЛ начнётся в 19:30 мск
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Сегодня, 10 февраля, состоится матч за третье место Winline Зимнего Кубка РПЛ, в котором встретятся московский ПФК ЦСКА и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ). Встречу обслужит российская бригада арбитров, которую возглавит Артём Чистяков. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Winline Зимний Кубок РПЛ . За 3-е место
10 февраля 2025, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, в турнире принимают участие московские «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, а также санкт-петербургский «Зенит», «Краснодар» и «Ростов». В финал межсезонного кубка вышли «Спартак» и «Зенит».

По формату турнира команды были разделены на две группы. Сначала каждая команда сыграла с каждой в группе, далее состоятся матчи за пятое, третье и первое места. Обладателем Зимнего Кубка РПЛ в 2023 и 2024 годах становился московский «Спартак».

Winline Зимний Кубок РПЛ: Календарь
Winline Зимний Кубок РПЛ: Таблица
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