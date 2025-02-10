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Наумов: не сомневаюсь, что зимой у «Зенита» появится очень сильный правый защитник

Наумов: не сомневаюсь, что зимой у «Зенита» появится очень сильный правый защитник
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Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о трансферных возможностях «Зенита». Он не сомневается, что сине-бело-голубые подпишут нового правого защитника этой зимой.

«У «Зенита» очень много денег, которыми он имеет право распоряжаться. Семак может попросить подписать хорошего правого защитника, чтобы увеличить вариативность, ведь Мантуан — это атакующий игрок. Я не сомневаюсь, что в «Зените» появится качественный правый защитник зимой.

Клуб может выиграть седьмое чемпионство подряд в год столетия, поэтому петербуржцы будут делать всё, чтобы усилить состав. Не думаю, что для «Зенита» будет проблемой заплатить € 20 млн за греческого защитника или предложить огромные деньги за Уэсли. Маловероятно, что после закрытия трансферного окна команда останется только с Мантуаном — появится очень сильный правый защитник», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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