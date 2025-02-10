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Титов: «Спартак» активно работает, чтобы стать чемпионом России

Титов: «Спартак» активно работает, чтобы стать чемпионом России
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Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Егор Титов полагает, что красно-белые активно работает ради того, чтобы выиграть Российскую Премьер-Лигу по итогам нынешнего сезона.

«Всем хочется чемпионства. «Спартак» активно работает в этом направлении. Как сказал Толя Тимощук, все хотят испортить юбилей «Зениту». Но просто все клубы желают стать чемпионами», — приводит слова Титова Metaratings.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). На последних строчках турнирной таблицы расположились «Ахмат» и «Оренбург».

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