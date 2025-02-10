Бышовец поделился ожиданиями от матча «Зенита» и «Спартака» в финале Зимнего Кубка РПЛ

Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матчам «Зенита» и «Спартака» в финале Winline Зимнего Кубка РПЛ. Игра состоится во вторник, 11 февраля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск. Бышовец считает, что этот матч будет похож на официальную встречу, несмотря на товарищеский характер турнира. Также специалист не берётся прогнозировать фаворита этой игры.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Финал Winline Зимний Кубок РПЛ . Финал 11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК Спартак М Москва Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Интрига присутствует, и это уже не первое противостояние соперников. «Спартак» сейчас находится на подъёме, чувствуется, что и атмосфера в команде хорошая, и идеи тренера восприняты игроками. По матчам, проведённым «Зенитом» на этом этапе, видно, что идёт не форсированная подготовка к началу сезона. Нас ждёт интересная встреча с непредсказуемым результатом. По напряжённости, конечно, этот матч будет сродни официальному, отсюда и самоотдача», — приводит слова Бышовца Metaratings.